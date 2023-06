Die Konsumdialoge in Steyr schärfen den Blick für die Zukunft der Lebensmittel

Wie beeinflusst unsere Ernährung das Klima? Wie lässt sich die Verschwendung von Lebensmitteln stoppen? Und was brauchen wir für bewussten Konsum? Diese und zahlreiche Fragen mehr stehen von 28. bis 30. September im Fokus der „Österreichischen Konsumtage: Lebensmittel“.

Zum dritten Mal findet diese von der Stiftung „Comun“ organisierte Diskussionsreihe im Herbst statt, erstmals schenkt die Stadt Steyr die passende Bühne. Veranstaltungsort ist das Museum Arbeitswelt, in dem aktuell die zum Thema passende Ausstellung „Future Food“ gezeigt wird. An den drei Tagen stehen zwölf öffentliche Diskussionen, drei Mitmach-Workshops, zwei Ausstellungen, ein geschmacks-Labor sowie zahlreichen Infostände und Überraschungen auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos und für jedermann zugänglich.

Es gehe um Bewusstseinsbildung, es handle sich um ein gesellschaftspolitisches Forum, sagt Sebatsian Bohrn Mena, Organisator und Vorstand der Comun-Stiftung: „Die Zukunft unserer Lebensmittel geht uns alle an. Denn wir entscheiden, was Erzeuger und Unternehmen in Zukunft in die Regale legen, was und wie in Zukunft produziert wird.“ Die Konsumdialoge wollen das nötige Wissen dafür hochkarätig und dennoch auf Augenhöhe vermitteln. Besonders junge Menschen sollen für dieses für sie so bedeutende Thema gewonnen werden.

Stolz darauf, Gastgeber diesesFormats und eines kritischen Dialogs zu sein, ist Stadtchef Markus Vogl: „Was und wie wir in Zukunft konsumieren, hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Miteinander.“ Gesunde Ernährung mit hochwertigen Lebensmitteln dürfe keine Frage der Geldbörse sein.

Essen sei zwar eine persönliche, dennoch höchst politische Angelegenheit, sagt Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder: „Wie wir uns ernähren, entscheidet wesentlich über Umweltqualität, soziale und wirtschaftliche Strukturen, Klimaschutz und unsere Gesundheit.“

Tatkräftig unterstützt werden die Konsumdialoge von den Schülerinnen der HLW Steyr, die bei Organisation und Durchführung entscheidend mitwirken. Die Bedeutung dieses Veranstaltungsformats zeigt sich auch darin, dass neben mehr als 60 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auch die Bundesminister Leonore Gewessler, Norbert Totschnig und Johannes Rauch teilnehmen werden.

Mehr zu „Österreichische Konsumdialoge: Lebensmittel“ und eine Übersicht über das Programm an diesen drei Tagen unter: www.konsumdialoge.at/lebensmittel

