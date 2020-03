Coronavirus: NR Johann Singer geht es "ganz gut"

"Ich bin recht zufrieden. Ich hoffe, das bleibt so", meldet sich Nationalrat Johann Singer (VP) vom Krankenbett zu Hause in Schiedlberg. Der Parlamentsabgeordnete und Bürgermeister der Gemeinde war nach einer Infektion mit dem Coronavirus an Covid-19 erkrankt. Die Halsschmerzen, das Fieber und die Mattigkeit sind wieder zurückgegangen, nachdem sich Singer bereits eine Woche lang in häusliche Quarantäne begeben hatte: "Ich fühle mich schon wieder ganz gut" Behördlicherseits muss er noch eine weitere Woche in Quarantäne verbleiben, die Singer freiwillig noch verlängern will: "Ich will sichergehen, dass ich niemanden anstecke."

LAbg. Regina Aspalter erkrankt

Wo sich Singer das Virus eingefangen hat, ist unklar. Er war weder in einem belasteten Gebiet Skifahren noch war er irgendwelchen Risikogruppen begegnet. Auch Familienmitglieder konnten als Überträger ausgeschlossen werden.

Ebenfalls positiv auf das Virus getestet wurde die Landtagsabgeordnete Regina Aspalter (VP) aus Maria Neustift. Laut VP-Landtagsklub befindet sie sich in häuslicher Quarantäne und bereits auf dem Weg der Besserung.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at