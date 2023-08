Campus der Neugierde: Kinderuni feiert 20-jähriges Jubiläum

Die Kinderuni feiert morgen, Donnerstag, ihr 20-jähriges Jubiläum. Zum runden Geburtstag findet am Donnerstagnachmittag ein Campus der Neugierde samt großem Fest im Wehrgraben rund ums Museum Arbeitswelt und die Fachhochschule statt.

Eine Universität nur für Kinder, das war vor 20 Jahren eine coole Idee – heute ist das Jahr für Jahr gelebte und lieb gewonnene Wirklichkeit. Dazwischen liegen: Tausende Workshops und Kurse, Tausende wissbegierige junge Studierende und eine Erfolgsgeschichte, die jedes Jahr neu geschrieben wird. Einen kleinen Teil dieser Geschichte schrieben auch die OÖNachrichten, die die Kinderuni seit den Anfängen begleiten – auch die eine oder andere Sonderausgabe von jungen Studenten ist im Lauf der Zeit entstanden.

Wie der Name schon sagt, ist die Kinderuni jungen Studierenden vorbehalten. Bild: dak/ifau

Für 2023 wurde ein Programm kuratiert, das mehr als 500 Lehrveranstaltungen mit knapp 7000 Teilnehmerplätzen für 3000 Kinder und Jugendliche umfasst, fachlich begleitet von mehr als 450 Dozentinnen und Dozenten.

Einblick für alle Interessierten

Bei der Kinderuni OÖ bekommen Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren in spannenden Workshops, Exkursionen und Kursen Einblicke in die Welt der Wissenschaft, Forschung und Praxis. Die Kinderuni OÖ fand und findet heuer an den Standorten Linz, Steyr, Wels, Hagenberg, Almtal, Ennstal sowie on tour in ländlichen Regionen (Kronstorf, Losenstein, Helfenberg, St. Stefan-Afiesl) statt.

"Wir bieten am Campus der Neugierde 30 Stationen zum Experimentieren an – alle Interessenten im Alter von 0 bis 99 Jahren sind bei freiem Eintritt eingeladen, unseren Studienalltag kennenzulernen." – Andreas Kupfer, Rektor Kinderuni

Zur Feier des runden Geburtstags verwandelt sich am Donnerstag, 31. August, ab 14 Uhr das Areal zwischen FH Steyr, Museum Arbeitswelt und Kulturhaus röda im Steyrer Wehrgraben in einen großen Campus der Neugierde. Mit In- und Outdoorstationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt die Kinderuni einen exklusiven Einblick in den Studienalltag. Mehr als 30 Stationen zum Experimentieren, Bewegen, Ausprobieren und Forschen werden aufgebaut. Bei dieser Veranstaltung können alle schlauen Füchse und solche, die es noch werden wollen, teilnehmen. Es gibt keine Anmeldung, der Eintritt ist frei.

Auch für Erwachsene wird an diesem Nachmittag ein Blick in die Welt der Kinderuni ermöglicht. Im neuen Digi-Space am FH-Campus Steyr finden ab 14 Uhr "Schlaue Vorlesungen" im Halbstundentakt statt. Mit dabei sind die bekannte Physikerin Ille Gebeshuber, Sonja Strasser, Expertin für künstliche Intelligenz, und der ehemalige Fußball-Nationalspieler Franz "Fränky" Schiemer.

Gemeinsam mit Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) und weiteren Gästen findet von 14 bis 16 Uhr ein Rundgang am Campus der Neugierde statt.

Weitere Programmpunkte: Party mit Essen, Trinken und Pop-Up-Aid-Club (ab 15 Uhr, Vorplatz Museum Arbeitswelt, Glück Auf), Jubiläumsfest & Sponsion 17 Uhr (Großer Saal, Museum Arbeitswelt), Kinderdisco ab 18 Uhr (Großer Saal, MAW) www.kinderuni-ooe.at

