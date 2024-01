Fast bloßfüßig zum Erfolg: Junger Mollner stürmte in Socken zur Silbermedaille

Einen Lauf wie diesen haben Zuschauer und Athleten in der Linzer TipsArena wohl noch selten erlebt: Kurz vor dem Start des 3000 Meter Bewerbs bei den Leichtathletik U18-Hallenlandesmeisterschaften machte einer der Kampfrichter den jungen Mollner Manuel Damianitsch darauf aufmerksam, dass mit seinen Laufschuhen möglicherweise etwas nicht stimme: Ihm drohe sogar die Disqualifikation, da diese nicht den strengen Regeln für Hallen-Wettkämpfe entsprechen könnten.

Manuel Damianitsch beim Start zum 3000 Meter-Lauf: Bloßfüßig gegen die gut beschuhte Konkurrenz. Bild: Damianitsch

Der erst 16-jährige Steyrtaler vom LAC Nationalpark Molln ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen. "Dann laufe ich eben nur in Socken", sagt Damianitsch den wohl gleichermaßen verblüfften Kampfrichtern und Konkurrenten.

Mario Damianitsch lief bei den Landesmeisterschaften ohne Laufschuhe nur in Socken zu Rang zwei. Bild: Damianitsch

Die erfrischende Unbekümmertheit des jungen Mollners wurde dann auch belohnt: Er absolvierte die 15 Runden auf der Laufbahn der TipsArena in 10:52,35 Minuten und stürmte damit in persönlicher Bestzeit zur Silbermedaille. Das Tempo des gut beschuhten Siegers Simon Dopler von IGLA long life konnte er zwar nicht halten, den Drittplatzierten Jakob Kaindlbinder vom Atsv Linz distanzierte er jedoch um fast fünfzig Sekunden.

Gold und Sieber für Knoll

Sogar Gold und Silber, allerdings ganz normal in regulärem Schuhwerk, eroberte Viona Knoll vom LAC Amateure Steyr in der U20. Die junge Steyrerin siegte über 800 Meter in 2:21,44 Minuten, Zweite wurde sie im 200 Meter-Lauf in 28,31 Sekunden.

Erfolgreich war auch Vereinskollege Christian Fehringer, der in 9:27,99 mit Silber über 3000 Meter die Steyrer Medaillensammlung komplettierte.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner