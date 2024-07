21-Jährige bei Sprung in den Gleinkersee verletzt

Ein Firmenausflug hat für eine 21-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck im Krankenhaus geendet. Die junge Frau war laut Polizeibericht mit mehreren Kollegen am Gleinkersee in Roßleithen (Bezirk Kirchdorf an der Krems) baden, als es zu dem Unfall kam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Versuch, sich mit einem Seil, das oberhalb des Ufers an einem Baum befestigt war, in den See zu schwingen, verließen die Frau die Kräfte. Sie konnte sich nicht lange genug am Seil halten und stürzte aus einer Höhe von etwa zwei bis drei Metern rücklings auf einen Wurzelstock am Uferrand.

Dabei zog sich die 21-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sich per Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Wels gebracht werden musste.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper