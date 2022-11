Wenn die "Heiligen Drei Königinnen" klingeln

Wenn es zwischen 27. Dezember und 8. Jänner an der Haustüre läutet, stehen vielleicht die Sternsinger vor der Tür. Die "Heiligen Drei Könige", Caspar, Melchior und Balthasar klopfen wieder an die Türen, singen und sammeln Spenden.

In vielen Pfarren wird bereits von den "Heiligen Drei Königinnen" gesprochen, sagt Luggi Frauenberger, Bildungsreferent der Dreikönigsaktion. Denn rund zwei Drittel der Sternsinger sind weiblich. Passenderweise werde bei der Jungschar mit Stern gegendert, sagt Jana Hofer, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.

Mit geweihter Kreide schreiben die Sternsinger diesen Gruß an die Türen. Die Buchstaben bedeuten übersetzt "Christus segne dieses Haus". Bild: Katholische Jungschar Österreichs

Ein Fünftel der Spenden aus Oberösterreich

Jedes Kind ersingt etwa 190 Euro, die Dreikönigsaktion wurde das erste Mal zum Jahreswechsel 1954/55 durchgeführt. Im nächsten Jahr wird das 70. Jubiläum gefeiert. Seit den Anfängen wurden bis zum heurigen Jahr über 500 Millionen Euro an Spenden eingesammelt.

Ein Fünftel der Spenden komme jedes Jahr aus Oberösterreich, sagt Frauenberger. 85.000 Könige und Königinnen sind dieses Jahr mit 30.000 Begleitpersonen in ganz Österreich unterwegs, 16.000 davon in Oberösterreich. Mit den eingesammelten Spenden werden 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Der diesjährige Schwerpunkt liegt auf den Regionen Samburu und Marsabit im Norden Kenias, die mit Dürre und Wassermangel kämpfen.

"Blackfacing" ist immer noch Thema

Die Freude sei groß, endlich wieder die "normale" Dreikönigsaktion durchführen zu können, ohne Corona-Beschränkungen und Masken. Letztere hätten auch einen Effekt auf die "Blackfacing"-Diskussion gehabt. In vielen Pfarren sei es weiterhin Brauch, dass sich weiße Kinder die Haut dunkel schminken - eine Praxis die vom "Black Voices Volksbegehren" 2021 als rassistisch verurteilt wurde.

Mit den Masken sei das Schminken oft automatisch weggefallen, sagt Hofer. "Wir machen den Pfarren keine Vorgaben, aber die Katholische Jungschar hat einen Denkprozess angestoßen." Viele Pfarren würden die Praxis von selbst einstellen. "Es muss vor allem für die Kinder passen. Denn jeder ist königlich so wie er ist, dafür muss man sich nicht schminken", sagt Hofer.

