Stadtplatz Steyr: Lkw-Lenkerin übersah 80-Jährige beim Rückwärtsfahren

Laut Polizei kam es gegen 13 Uhr zu dem schweren Unfall. Eine 54-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte mit einem Firmen-Lkw rückwärts in die Fußgängerzone am Stadtplatz in Steyr einfahren, um eine Lieferung zu tätigen. Ein deutlich hörbares Rückfahrsignal soll dabei eingeschaltet gewesen sein.

In der Rückfahrkamera sah die 54-Jährige laut Polizei erst zu spät, dass sich eine Fußgängerin genähert hatte. Die 80-jährige Pensionistin aus Steyr wurde voll vom Heck des Lkw erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde verletzt ins Spital gebracht.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es am Stadtplatz Steyr

