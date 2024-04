Fußgängerin (29) in Freistadt auf Schutzweg von Auto erfasst

Der Unfall ereignete sich Samstagabend gegen 18.35 Uhr in Freistadt. Eine 61-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit ihrem Auto auf der Nordkammstraße vom Böhmertor kommend Richtung Linzer Straße. Als sie auf die Linzer Straße Richtung Freistadt Süd einbiegen wollte, dürfte sie die 29-Jährige aus dem Bezirk Freistadt übersehen haben, welche gerade über einen Schutzweg ging.

Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Klinikum Freistadt gebracht.

Auf Schutzweg angefahren - leider kein Einzelfall

Allein im März gab es zwei Vorfälle dieser Art in Ebelsberg und Linz. Einer davon endete tödlich:

Am 20. März wurde eine 83-jährige Pensionistin in Ebelsberg von einem Lkw-Fahrer auf dem Schutzweg übersehen. Zwar hat der Mann laut Polizei direkt vor dem Zebrastreifen angehalten, als die Linzerin losging. Jedoch dürfte er die querende Frau nicht gesehen haben und fuhr los. Die 83-Jährige wurde umgestoßen und prallte mit dem Kopf gegen die Fahrbahn. Sie starb drei Tage später im Krankenhaus an ihren schweren Kopfverletzungen.

Mehr dazu hier: Von Lkw angefahrene Pensionistin (83) starb im Krankenhaus

Nur vier Tage später wurde in Linz eine 27-jährige Frau von einem Fahrzeug angefahren, als sie auf einem Schutzweg die Kreuzung Freistädter Straße/Zerzerstraße überqueren wollte. Der Fahrer ließ die junge Frau einfach liegen und fuhr weiter.

Mehr zum Unfall: Junge Frau wurde auf Schutzweg angefahren und einfach liegen gelassen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper