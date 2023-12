Nach langem Ringen: Land und Stadt einigen sich auf Stadtbahn-Finanzierung

Mit der Einigung zwischen Land Oberösterreich und der Stadt Linz, was die Finanzierung des "Meilenstein"-Projektes betrifft, soll das Stadtbahn-Projekt nun endlich an Fahrt aufnehmen. Damit werde, so der politische Tenor, eine "essenzielle Verkehrsentlastung für Linz, insbesondere auf den sehr stark frequentierten Pendler-Strecken" erreicht.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentierten Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) die Eckpunkte der Finanzierungsvereinbarung, die Voraussetzung für die Zusage des Bundes sind.

50 Prozent der Kosten soll der Bund übernehmen, eine entsprechende Vereinbarung darüber habe Dringlichkeit, zumal im kommenden Jahr Nationalratswahlen stattfinden werden. Ein "Memorandum of Understanding" mit Umweltministerin Leonore Gewessler wurde zwar bereits unterzeichnet, es bedarf es aber noch eines konkreten Finanzierungsübereinkommen mit dem Bund, hieß es.

Deshalb sieht der Zeitplan auch vor, dass die finalen Projektunterlagen Anfang 2024 vom Land fertiggestellt und an den Bund übermittelt werden. Die nötigen Beschlusse für die Einigung von Stadt und Land sollen im Landtag bzw. Gemeinderat bis März 2024 fallen. Aktuell liegen die Kostenschätzungen für die Stadtbahn im Linzer Abschnitt bei 667 Millionen Euro.

Verkehrsstadtrat Martin Hajart, Bürgermeister Klaus Luger, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (v.l.) stellten am Montag die Finanzierungsvereinbarung vor. Bild: Werner Kerschbaummayr

Auch Einigung bei O-Bussen

Das Land übernimmt wie bereits zuvor bekannt laut Finanzierungsvereinbarung 42,5 Prozent der Kosten für das wichtige Infrastrukturprojekt, die Stadt Linz 7,5 Prozent. Neu ist allerdings der eingezogene Finanzierungsdeckel. Der Beitrag der Stadt Linz wird nicht mehr 50 Millionen Euro beitragen.

Auch bei der Finanzierung des O-Busses hat man eine Einigung erzielt. Das Land zahlt hier 40 Prozent der Kosten, der Anteil ist mit 23,7 Millionen Euro gedeckelt. Wie berichtet, werden die Stadtbahn und die O-Busse teilweise die gleichen Streckenabschnitte befahren. Nun ist fix, in der Reindlstraße wird es diese Doppelgleisigkeit nicht geben. Hier wird nur die Stadtbahn unterwegs sein. Anders sieht es mit der alten City-S-Bahn-Trasse aus. Hier werden sowohl die Stadtbahn als auch die Busse verkehren.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky