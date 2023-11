Linzer Stadtbahn: Neue Petition soll Finanzierung beschleunigen

Im September sah es gar nicht gut aus für die Stadtbahn und die damit verknüpften O-Buslinien in den Linzer Süden. Der Ton zwischen Stadt und Land wurde rauer, eine Einigung drohte an Details zu scheitern. Dann folgte ein Ordnungsruf von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), ein Treffen mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und seither ist die Stadtbahn Chefsache. Die Stadtbahn ist wieder auf Schiene, so die Botschaft.