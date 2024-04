So viele Freiwillige wie noch nie – dennoch sucht das Rote Kreuz nach Verstärkung

Anderen Menschen zu helfen, Spaß am Engagement, sich weiterzubilden oder die Suche nach dem Gemeinschaftsgefühl – aus den unterschiedlichsten Motiven engagieren sich in Oberösterreich gerade so viele Menschen wie noch nie in ihrer Freizeit beim Roten Kreuz. "Mehr als 23.900 freiwillige Mitarbeiter sind eine sehr stolze Zahl", sagt Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Doch trotz des Rekordhochs und auch wenn jährlich rund 500 neue Freiwillige dazukommen, muss das Rote Kreuz weiter nach helfenden Händen suchen. Die Gründe dafür sind:

Zeitfaktor: Leisteten 2019 die Freiwilligen des Roten Kreuzes in Oberösterreich noch 3,1 Millionen Stunden, sank die jährliche Anzahl bis 2023 auf 2,9 Millionen Stunden. Zudem müssen die Freiwilligen je nach Tätigkeit spezielle Ausbildungen absolvieren, um hochprofessionelle Hilfe leisten zu können. "Die Familie, den Beruf und die freiwillige Tätigkeit zeitlich zu bewältigen, ist eine Herausforderung", bestätigt Aichinger einen gewissen "Zeitdruck".

"Vielfältiger Tätigkeitsbereich"

Eine zeitliche Mindestverpflichtung gibt es zwar nur im Rettungsdienst – pro Jahr müssen in diesem Bereich 144 Stunden absolviert werden. Die Schwierigkeit sei dennoch vor allem, die Freiwilligen länger zu halten; laut Landesgeschäftsleiter Erich Haneschläger liege die durchschnittliche Verweildauer aktuell bei rund sieben Jahren. "Um die Gemeinschaft zu fördern und zu stärken, veranstalten wir unter anderem Sommerfeste, wo die ganze Familie eingeladen ist", veranschaulicht Julia Madlmair, Freiwillige im Rettungsdienst.

Die 30-Jährige ist schon ihr halbes Leben beim Roten Kreuz engagiert. Mit 15 startete sie beim Jugendrotkreuz, wurde später Gruppenleiterin, machte dann die Ausbildung zur Rettungssanitäterin und ist mittlerweile stellvertretende Ortsstellenleiterin in Vöcklabruck. "Ich habe bei den Diensten auch meinen Mann kennengelernt und heiratete in eine Rotkreuz-Familie ein", schildert die Mutter eines kleinen Sohnes.

Leistungsangebot: Da immer mehr Personen, unter anderem aufgrund des demografischen Wandels, auf das Rote Kreuz angewiesen sind, wurde das Leistungsangebot in den letzten Jahren erweitert. "Die Tätigkeitsbereiche sind sehr vielfältig", sagt Rotkreuz-Präsident Aichinger. Es kann vom Rettungs-, über den Blutspendedienst bis zur Lernbegleitung von Kindern oder in der Verwaltung überall geholfen werden.

"In jedem Alter möglich"

"Sich zu engagieren, ist in jedem Alter möglich. Das Gemeinschaftsgefühl ist unbezahlbar und die Tätigkeit ist auch wichtig für die persönliche Entwicklung", betont Rotkreuz-Präsident Aichinger. So verbringen rund 2500 Kinder und Jugendliche in den oberösterreichischen Jugendgruppen des Roten Kreuzes ihre Freizeit. Gleichzeitig liegt der Anteil der Freiwilligen, die über 60 Jahre alt sind, bei 30 Prozent.

Ein Spätberufener ist Anton Moser. Seitdem der 66-jährige Trauner vor einem Jahr in Pension ging, engagiert er sich als Lern- und Lesecoach in der Rotkreuz-Lerninsel in Traun. "Ich habe in meinem Leben viel erhalten, nun kann ich der Gesellschaft etwas zurückgeben", sagt der ehemalige Rechtsanwalt.

Einmal in der Woche macht Moser unter anderem die Hausübungen mit den Kindern und bereitet sie individuell auf die Schule sowie den Alltag vor. Die "positiven Rückmeldung" der Kinder sind für ihn genauso schön, wie zu sehen, wenn "die jungen Menschen in der Schule aufblühen und Lernerfolge vorweisen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.