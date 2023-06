So reagiert die Politik auf die Kostenexplosion beim Westring

Die Arbeiten am Linzer Westring werden wesentlich teurer als angenommen.

Wie berichtet, steigen die Kosten für den Westring um 440 Millionen auf beinahe 1,2 Milliarden Euro. Auch die Fertigstellung der 4,7 Kilometer langen, großteils unterirdischen Stadtautobahn verschiebt sich neuerlich um drei Jahre auf 2035.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Drastischer Anstieg: Westring kostet 440 Millionen Euro mehr LINZ. Die Kosten für den Westring steigen um 440 Millionen auf beinahe 1,2 Milliarden Euro. Drastischer Anstieg: Westring kostet 440 Millionen Euro mehr

ÖVP steht zu Projekt

Die Linzer ÖVP hält trotz der schlechten Nachrichten weiter am Westring fest. "Ich stehe dazu, der Westring bringt eine Entlastung für die Linzer Innenstadt. Die Kostensteigerungen sind bedauerlich, aber durch die lange Projektdauer begründet", sagt Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart.

FPÖ nimmt Kosten zur Kenntnis

Die Höhe der Mehrkosten hat auch den Linzer FPÖ-Chef, Stadtrat Michael Raml überrascht. Er hält dem Projekt aber die Treue. "Der größte Fehler wäre es jetzt, die zweite Etappe des Westrings zu stoppen, denn das Projekt funktioniert nur, wenn es vollständig umgesetzt ist", sagt Raml. Man müsse die Kosten zur Kenntnis nehmen und auf jeden Fall weiterbauen.

Video: Westring-Bau wird massiv teurer: "Die Höhe ist überraschend"

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Linzer Grüne fordern Ausstieg

Von einem "Westring-Kostenfiasko" spricht der grüne Klubobmann im oberösterreichischen Landtag Severin Mayr. "Der Westring ist schlicht ein Asphalt-Beton-Fass ohne Boden, in das hemmungslos Unsummen an Steuergeld geschüttet wird. Geld, das wir dringendst für die nachhaltige Öffi-Projekt und damit die Verkehrswende brauchen würden und das dort definitiv besser aufgehoben gewesen wäre", sagt Mayr, der in diesem Zusammenhang auch vor der geplanten Ostumfahrung warnt.

Für die Linzer Grünen sind die schlimmsten Befürchtungen eingetreten. "Angesichts dieser verheerenden Entwicklung kann es nur eines geben: Eine sofortige Vollbremsung und den Ausstieg der Stadt jetzt und sofort. Sich mitten in der Klimakrise weiter an diesem Milliardengrab zu beteiligen, wäre an Verantwortungslosigkeit nicht mehr zu überbieten und eine klimapolitische Bankrotterklärung“, fordern Klimastadträtin Eva Schobesbeger und Klubobmann Helge Langer die Reißleine zu ziehen. Diese neuerliche Kostenexplosion einmal mehr schulterzuckend mitzutragen, lasse sich nicht ansatzweise rechtfertigen.

Neos fordern transparente Aufarbeitung

Die Neos, die sich schon zuvor gegen die A26 ausgesprochen haben, drängen darauf, aus den Fehlern beim Westring zu lernen und diese bei der Stadtbahn nicht zu wiederholen. Stadt und Land müssten jetzt auf breiter Basis und transparent aufarbeiten, wie es über all die Jahre zu diesen Unsummen an Kosten beim Westring kommen konnte. "Mit dem Geld, das nun nachgeschossen werden muss, hätte im Bereich des Öffentlichen Verkehrs, bei den P+R Anlagen und bei der Kinderbildung im ganzen Land schon viel weitergehen hätte können", sagt Neos Linz-Fraktionsobmann Georg Redlhammer.

Linzplus und KPÖ ebenfalls für Ausstieg der Stadt

Einen Ausstieg aus diesem "irren Projekt" fordert Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik. Zum "verkehrstechnischen Schildbürgerstreich" des Westrings (Staupunktverlagerung, zusätzlicher Pkw’s in der Stadt) kämen nun noch die doppelten Kosten hinzu. Und das werde sicher nicht das Ende sein. "Während für diesen Autobahnzubringer horrende Summen ausgegeben werden, kommt der sinnvolle Öffentliche Personen Nahverkehr sowie Radschnellwege im Ballungsraum, insbesondere fürs Mühlviertel, seit Jahrzehnten nicht vom Fleck", sagt Potocnik. Das sei eine Katastrophe und schade dem Wirtschaftsstandort massiv.

"Raus aus dem Milliardengrab, rein in die Mobilitätswende", fordert die Linzer KPÖ. Spätestens jetzt, mit dieser weiteren und wahrscheinlich noch immer nicht letzten Kosten­er­hö­hung, sollte die Stadt aus dem Steinzeit-Projekt Westringautobahn aussteigen und die Mitfinanzierungs­zusage zurückziehen. Dieser unverantwortliche Umgang mit Steuer- und Ab­gaben­geldern, noch dazu für eine sehr umwelt- und klima­schädliche Form der Mobilität, sollte endlich ein Ende haben", sagt KPÖ-Gemeinderat und Mobilitätssprecher Michael Schmida.

Die Bürgerinitiative fordert das Aus für den Westring und will weiter Unterschriften sammeln. Bild: Zukunft statt Autobahnbau

Initiative: Gewessler soll Reißleine ziehen

Von einem Schildbürgerstreich, der beendet werden müsse, spricht die Initiative "Verkehrswende jetzt!", die wieder Unterschriften für die Einleitung einer Volksbefragung zum Ausstieg der Stadt Linz aus dem Westring sammelt, nachdem ein Teil der gesammelten Unterschriften von der Stadt nicht anerkannt wurde. Die Aktivisten fordern die zuständige Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) auf "die Reißleine zu ziehen und diesen sündteuren, klimafeindlichen und nur stauverlagernden Schildbürgerstreich zu stoppen und die Mittel stattdessen in die längst fällige zukunftsträchtige Infrastruktur (z.B. Schnellbahnen ins Mühlviertel) zu investieren".



+++ der Artikel wird laufend aktualisiert +++

Leitartikel Leitartikel Ein Meter Autobahn um 250.000 Euro Jeder Meter der A26 kostet so viel wie eine Eigentumswohnung von Philipp Hirsch Ein Meter Autobahn um 250.000 Euro

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl