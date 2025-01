So entsorgen Sie Ihren ausgedienten Christbaum

Zu Weihnachten schmückten festlich dekorierte Christbäume die Wohnzimmer, doch jetzt, nach dem Jahreswechsel, haben sie ausgedient und müssen entsorgt werden. Wie das geschieht, handhaben die Gemeinden unterschiedlich.

In Linz bietet die Linz AG drei eigene, kostenlose Abholtermine: Am 7., 13. und 20. Jänner. Das Unternehmen ersucht darum, die Bäume am Vorabend des gewählten Termins abgeschmückt auf die Straße zu stellen. Rund 30.000 Bäume holt die Linz AG jedes Jahr in der Landeshauptstadt ab. Sie werden gehäckselt und zu rund 65.000 Kilo Komposthumus verarbeitet.

Auch in Steyr werden die Christbäume abgeholt: Sie können den gesamten Jänner über zu den Restmülltonnen gestellt werden, sie werden mit dem Abfall entsorgt.

Ab ins Sammelzentrum

Andere Städte und Gemeinden geben Sammelstellen für die Christbäume bekannt, beispielsweise Wels, wo die Stadtverwaltung 13 Sammelzentren und -plätze bekanntgegeben hat, zu denen die Welser ihre ausgedienten Christbäume bringen können, etwa die Altstoffsammelzentren und Wels-Nord und Mitterhoferstraße. Davor sollte der Baum vollständig abgeschmückt sein. Wie auch andere Gemeinden ersucht die Stadt Wels darum, keine ganzen Christbäume in die Biotonne zu stellen.

Viele Gemeinden informieren die Anrainer auf ihren Websites oder über die soziale Medien über die Entsorgungsmöglichkeiten, beispielsweise die Stadt Traun, wo die Bäume in der Woche vom 7. bis zum 10. Jänner ebenfalls von der Müllabfuhr abgeholt werden. Wer den Baum länger stehen lassen möchte, kann ihn zum Wirtschaftshof bringen. Die Stadt Ried ersucht die Bewohner, die abgeschmückten Bäume zur Augustin-Innkompost GmbH in Hilprechting zu bringen.

Traditionell standen Christbäume übrigens bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar in den Häusern. Das handhaben heutzutage allerdings nur noch wenige Haushalte so.

