Sexueller Missbrauch? Unteroffizier vom Dienst enthoben

Gegen den 32-Jährigen wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs und des sexuellen Belästigung ermittelt, so das Bundesheer, das nach Bekanntwerden der Vorwürfe am Dienstag reagierte. Bei den Betroffenen handle es sich um Grundwehrdiener und auch Berufssoldaten.

Ein Rekrut hat eine Anzeige eingebracht und unmittelbar davor einen Vorgesetzen informiert. Dem Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum einzelne, ihm im militärischen Rang Untergeordnete und auch Kameraden nach Dienstschluss zu sich nach Hause eingeladen und nach gemeinsamem Alkoholkonsum unsittlich berührt zu haben.

Darüber hinaus wird dem Vorwurf nachgegangen, dass sich der Beschuldigte in der Kaserne auch während der Nachtruhe an Zimmerkameraden vergangen haben soll. Man bedauere die Vorfälle und habe allen Beteiligten potenziellen Opfern psychologische Betreuung angeboten, so das Bundesheer. Gegen den Unteroffizier wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das Bundesheer unterstützt die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich.

Der beschuldigte Unteroffizier bestreitet bis dato alle ihm gegenüber gemachten Vorwürfen der sexuellen Belästigung, bzw. des sexuellen Missbrauchs, so das Bundesheer in einer Stellungnahme am Samstag Vormittag. Es gilt die Unschuldsvermutung.