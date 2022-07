"Seas, wos duad si?": Wir schreiben immer mehr im Dialekt

"Jo sicha, moch ma", "Dongsche, passt", "Gfrei mi, bis späda, goi": Die Mundart hält immer mehr Einzug in unsere schriftliche Kommunikation. Ohne Rücksicht auf Orthografie und Grammatik wird in sozialen Medien getextet – in breitem Dialekt, wie einem der Schnabel gewachsen ist.

Dialekt als Selbstverständlichkeit

Was sich beim Schreiben von WhatsApp-Nachrichten mit Familie und Freunden, in Facebook-Kommentar-Leisten und Gruppen-Chats beobachten lässt, zeigen auch aktuelle Studien: Das Schreiben im Dialekt nimmt deutlich zu, sagt die renommierte Schweizer Sprachwissenschaftlerin und Dialektologin Helen Christen.

Sie widmete sich kürzlich beim Kongress der "Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen" an der Uni Salzburg ausführlich dem Thema. Vor allem für die Jugend, aber immer mehr auch für die ältere Generation, sei es gar zur Selbstverständlichkeit geworden, so zu tippen, wie man spricht. War noch vor einigen Jahren die Sorge um unseren Dialekt groß, wurde er gar als "vom Aussterben bedroht" bezeichnet, scheint er nun einen Boom zu erleben.

Vertrautheit im virtuellen Raum

Doch warum ist das so? Der geschriebene Dialekt vermittelt im virtuellen Raum die Vertrautheit der gesprochenen Sprache, erklärt Christen. Heimat, Informalität, Nähe und Zugehörigkeit sind Dinge, die wir mit der umgangssprachlichen Mundart verbinden. Sie übertragen sich auf den getippten Dialekt, der auch zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet und einen lockeren, vielleicht sogar spielerischen Umgang mit dem geschriebenen Wort erlaubt.

Im Süden und Südwesten des deutschsprachigen Raumes ist das Chatten im Dialekt für viele junge Leute eine gängige Schreibalternative, wie Befragungen belegen. In Salzburg zum Beispiel schreiben sechs von sieben Studierenden auch im Dialekt, ähnlich viele sind es etwa im bairischen Bamberg. Eine Studie aus der Schweiz zeigt, dass lediglich sieben Prozent der befragten Studierenden und Berufsschüler ausschließlich Hochdeutsch schreiben.

Dialekt hält Einzug in Berufswelt

Überraschend ist, dass sich das Schreiben im Dialekt aus dem Privaten auch in das berufliche Umfeld auszudehnen scheint. "Das Dialektschreiben bekommt zudem dadurch zahlenmäßigen Aufwind, dass ganz im Süden Junge nicht bloß enge Vertraute im Dialekt anschreiben, sondern zunehmend auch Vorgesetzte", heißt es in einer Aussendung der Uni Salzburg.

Da die beruflichen Hierarchien eher eingeebnet werden, wird der Dialekt als Sprachform für Nachrichten auch in Team-Gruppenchats oder gar an den Vorgesetzten möglich. Die Zeiten, in denen Mundart mit schlechter Bildung oder Hinterwäldlertum in Verbindung gebracht wurden, scheinen langsam vorbei zu sein.

