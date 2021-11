Wie unser Dialekt Hochdeutsch lernte

Der Turmbau zu Babel ist eines der beeindruckendsten Kunstwerke der Menschheit. Das Bild von Pieter Bruegel dem Älteren hängt im Kunsthistorischen Museum in Wien. Es thematisiert die Hybris der Menschen, die einen Turm bauen wollen, so hoch, dass sie Gott gleich- oder zumindest nahe kommen. Doch Gott, so steht es im Alten Testament, beendet diese Bestrebung, indem er eine Sprachverwirrung schafft. Die Menschen sprechen plötzlich nicht mehr nur eine Sprache, sondern unzählige. Keiner weiß mehr weiter, der Bau kommt zum Erliegen.

Dieser Erzählung wohnt ein gewisser wahrer Kern inne, nämlich die gemeinsame Sprache. Indogermanisch hieß sie, und sie einte bis vor dem Einsetzen der Zeitrechnung die die Menschen vieler Völker – von Island bis Indien. "Es war die Mutter zahlreicher europäischer Sprachen – Ausnahmen sind zum Beispiel Ungarisch, Finnisch, Baskisch", sagt der Sprachforscher Stephan Gaisbauer vom Linzer Stifterhaus. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich daraus eine riesige Sprachvielfalt entwickelt.

Wie sich die Sprachen ausdifferenzierten

Das Auseinanderdriften der Sprachen hatte allerdings keine göttlichen Eingriffe nötig, es geschah von alleine – unter anderem durch sogenannte Lautverschiebungen. Auf diese Weise emanzipierte sich knapp 500 Jahre vor Christi Geburt das Germanische von seiner Mutter. Doch was ist eine Lautverschiebung? Zur Veranschaulichung sei hier dem Wort "Fuß" auf den Grund gegangen: Stand – unter anderem – im Altindischen (pat), Altgriechischen (pous) und im Lateinischen (pes) noch überall ein "p" am Wortanfang, so wurde der Anfangsbuchstabe im Germanischen zu einem "f".

Dem nicht genug, kam es knapp tausend Jahre später erneut zu einer Lautverschiebung – und spätestens hier trennten sich auch die Wege des Deutschen und des Englischen. Aus dem Wort "water" wurde beispielsweise in unserem Sprachraum das Wort "Wasser", aus "maken" "machen".

Und weil lange bevor es hierzulande eine einheitliche Standard- oder Hochsprache gegeben hat, allerorts eben Mundarten gesprochen wurden, haben sich viele Wörter aus dieser Zeit auch gehalten. Denn das gesprochene Wort ist hartnäckig, wird es doch von Generation zu Generation schon an die Kleinsten weitergegeben.

Für die Verwandtschaft beider Sprachen gibt es in der Mundart unzählige Beispiele. So versteht der Mühlviertler unter "Foam" das Gleiche wie der Brite, der Innviertler schreibt "I hear" exakt gleich wie der US-Amerikaner. Und sowohl im Traunviertel als auch in London geht im Osten d’Sun auf.

Kommen wir nun zur Hochsprache

Wir verabschieden uns nun von unseren englischsprechenden Freunden und widmen uns dem Thema, wie die vielen Mundarten dann – der Sprachverwirrung trotzend – zu einer einheitlichen Hochsprache wurden. Und vor allem, welche Stolpersteine es dabei gab.

Denn noch war die Sprache primär mündlich. Schreiben konnten die wenigsten, strenge einheitliche Regeln gab es noch lange nicht – die kamen erst 1901 bei der Orthographischen Konferenz in Berlin, der unter anderem das "h" nach einem "t" zum Opfer fiel (zum Beispiel Tür statt Thür).

Durch die Erfindung des Buchdrucks und die durch Martin Luther in Gang gesetzte Reformation rückte das geschriebene Wort in den Mittelpunkt. Doch es fehlte an Wörtern – es mussten also neue "erfunden" werden – und Buchstaben. Das lateinische Alphabet wurde über die deutsche Sprache gestülpt, ohne der Vielzahl an gesprochenen Lauten je gerecht werden zu können, weiß der Mundartexperte und Präsident des Stelzhamerbundes, Klaus Huber. In anderen Sprachen, dem Slawischen zum Beispiel, seien die Menschen damals konsequenter gewesen, es wurden Sonderzeichen auf die Buchstaben gesetzt. Huber führt das Beispiel des tschechischen Ortes Kaplice ins Treffen: Auf dem "c" ist nichts drauf, darum wird es auch wie ein "c" gesprochen, wäre es ein "c?", würde man es wie "tsch" aussprechen. Wenngleich alles Lautmalerische im Geschriebenen nie ganz funktioniert: Jeder, der schon einmal versucht hat, einen Text in der Mundart so zu schreiben, dass er auch für alle anderen lesbar ist, weiß, wie schwer das ist.

Um einen gemeinsamen Nenner für die entstehende Sprache zu finden, wurde als Richtschnur ein Dialekt hergenommen, der als schönstes Deutsch galt – der meißnische Dialekt. Dieser grenzte sich nach Norden hin – also zum niederdeutschen Dialekt (wir erinnern uns: maken statt machen) – durch die sogenannte "Benrather Linie" ab. Südlich dieser Linie, in den etwas höher gelegenen Teilen des heutigen Deutschland, gab es den hochdeutschen Dialektraum – daher auch die Bezeichnung "Hochdeutsch", die also nichts mit einer Sprache der höher gebildeten Schicht zu tun hat, sondern einen geografischen Ursprung hat. Und das heutige Österreich? Dieses hatte auch romanische und slawische Spracheinflüsse – Letztere sind heute in Oberösterreich noch in Ortsnamen wie Windischgarsten und Lungitz erkennbar. Doch durch das Aufkommen des Stammes der Baiern wurden diese Sprachen rasch verdrängt. So ist Österreich heute der größte bairische Sprachraum, den es gibt, größer als Bayern selbst, da das deutsche Bundesland noch zusätzlich andere Dialekte – wie Fränkisch und Schwäbisch – hat.

Die Schaunburger und Oberösterreich

Dass sich aber speziell in Oberösterreich bis heute eine Vielzahl alter Ausdrücke gehalten hat, hat noch einen Grund. Sowohl die Babenberger, das ehemalige Herrscherhaus in Österreich, als auch die Baiern stellten einen Machtanspruch an das Land ob der Enns. Oberösterreich lag jedoch für beide Herrscherhäuser an der Peripherie, und so entstand ein Machtvakuum, das der Herrscherstamm der Schaunburger füllte – es entstand eine Art Pufferstaat. Und während sich rings um die Höfe von Wien und München die Sprache der Herrscher durchsetzte, blieb der oberösterreichische Dialekt ursprünglich.

Was jedoch den Siegeszug des Hochdeutschen nicht verhindern konnte. Mit der Einführung der Unterrichtspflicht durch Maria Theresia 1774 wurde auch eine einheitliche Sprache – die Herrscherin ließ sich vom deutschen Sprachforscher Johann Christoph Gottsched beraten – eingeführt. Nach und nach hat sich dann der neue Dialekt, denn im Grunde genommen ist das Hochdeutsche nichts anderes als ein genormter Dialekt, durchgesetzt. Im Hinterkopf hatte Maria Theresia aber freilich auch wirtschaftliche und militärische Beweggründe – Soldaten, die Befehle nicht verstehen und lesen konnten, hatten schon einmal einen Krieg verloren ...

Gegen die Uniformierung der Sprache regte sich aber auch Widerstand, wie Stephan Gaisbauer weiß: "Der katholische Süden, also Bayern und Österreich, hatte weniger Interesse an der Belesenheit und Beredsamkeit der Bevölkerung als der protestantische Norden."

Die Verbreitung des Hochdeutschen konnte freilich nicht aufgehalten werden, und spätestens durch die Erfindung des Radios und der zunehmenden Beschulung der Kinder kam die Standardsprache auch bis in den letzten Winkel Oberösterreichs.

Dennoch hat sich der Dialekt gehalten, auch wenn immer wieder Wörter in Vergessenheit geraten. Doch zum "Dáschlagn" ist er nicht, der Dialekt. Denn in manchen Bereichen ist er der Hochsprache sogar überlegen. Mussten im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Wörter erfunden werden, so gelang es beispielsweise nicht, für die Richtungsadverbien adäquaten Ersatz zu schaffen. "Kimm dauná", nennt Klaus Huber als Beispiel: "Um dasselbe auszudrücken, was ich in der Mundart mit zwei Wörtern schaffe, brauche ich im Hochdeutschen einen ganzen Satz. Denn das ‚dauná‘ impliziert, dass der Angesprochene irgendwo steht, von wo er weggehen soll." Auch für Lautmalerisches gibt es in der Mundart Ausdrücke, die es im Deutschen nicht gibt – zum Beispiel für das Geräusch, das jemand erzeugt, wenn er auf dem Eis rutscht. Das Mundartwort dazu lautet "schlifitzn".

Stephan Gaisbauer kennt ebenfalls ein Beispiel: Allein für das Wort "arbeiten" gibt es in der Mundart mindestens 40 verschiedene Ausdrücke, jedes impliziere zudem die Art und Weise: "hudeln" – schlampig und nervös arbeiten; "háckln" – schwer arbeiten; "mácherln" – kleine Arbeiten verrichten ...

Beide sind sich zudem einig, dass die Mundart nicht ausstirbt. "Denn immer dann, wenn sie bedroht ist, entstehen auch Restaurierungsbestrebungen", sagt Gaisbauer.

So wie die OÖN-Kolumne "Sag ámoi". Die – beiläufig – noch einen anderen schönen Zweck erfüllt, wie viele Leserinnen und Leser schreiben: "Es ist eine liebe Erinnerung an meine Großeltern, die so gesprochen haben."