Selbsthilfegruppen für Angehörige: "Nicht nur der Alkoholiker ist krank"

In Österreich werden etwa fünf Prozent der Bevölkerung als alkoholabhängig eingestuft, weitere zwölf Prozent konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Das sind allein in Oberösterreich knapp 260.000 Menschen. Von Alkoholismus sind allerdings nicht nur die Trinker betroffen, sondern auch Angehörige spüren die Auswirkungen der Sucht.

Familie und Freunde leiden oft an einer Co-Abhängigkeit. "Die Probleme der Angehörigen werden oft nicht so klar gesehen wie die der Alkoholiker selbst", sagt Karolin*, die Teil einer Al-Anon-Familiengruppe ist. Solche Gruppen sind das Pendant zu den Anonymen Alkoholikern, bei denen sich Familienmitglieder, Partner und Freunde von alkoholkranken Menschen Hilfe holen können.

Probleme der Angehörigen unterschätzt

"Jeder Mensch, der einem Alkoholiker nahesteht, ist unter ständigem Druck und überfordert", sagt Miriam*, Pressesprecherin für die Familiengruppen der Region Mitte. Es sei typisch für Angehörige, den Konsum des Kranken kontrollieren zu wollen, sein übermäßiges Trinken nach außen zu decken und Fehlverhalten zu entschuldigen.

"Dabei fixieren sie sich zwanghaft auf die Bedürfnisse des Alkoholikers, verlieren den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen", sagt Miriam, die selbst Angehörige eines Alkoholkranken ist. Häufig entwickeln Familienmitglieder deswegen selbst krankhafte Verhaltensweisen, depressive oder psychosomatische Störungen.

Al-Anon und Alateen

Bei den Al-Anon-Treffen – die allen Betroffenen offenstehen – geht es darum, wie man die eigene Situation verbessern kann. Man lernt, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, an der die Angehörigen keine Schuld tragen, und dass auch kranke Menschen für sich selbst verantwortlich sind.

Mehr zum Thema: Fliegen und Alkohol sind schlecht für das Herz

Für Kinder und Jugendliche gibt es die Alateen-Gruppen, die sich gezielt an junge Menschen aus alkoholbelasteten Familien richten.

Deutschsprachiges Ländertreffen

Beim diesjährigen Ländertreffen in Wels werden erfahrungsgemäß etwa ein Drittel der Teilnehmer Angehörige sein.

Das deutschsprachige Ländertreffen findet von 26. bis 28. Juli in Wels statt. Mehr Infos.

Infos: anonyme- alkoholiker.at/dlt-2024-wels

Al-Anon Familiengruppen Name: von der englischen Bezeichnung " Al coholics Anon ym-ous Family Groups" Geschichte: Al-Anon wird 1951 in den USA gegründet;

1975: erste österreichische Al-Anon-Gruppe wird ins Leben gerufen;

die erste Alateen-Gruppe ( Al - A non Teen ager Group) für Kinder und Jugendliche trifft sich 1989 Heute: rund 60 Al-Anon- und 4 Alateen-Gruppen in Österreich



*Name v. d. Redaktion geändert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.