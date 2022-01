250 Schüler demonstrierten für freiwillige mündliche Matura in Linz

Um 10 Uhr versammelten die Schüler am Linzer Hauptplatz mit ihren Plakaten – „Ich will mitreden“ war in großen Lettern zu lesen. „Wir sind jene Schüler, die am längsten von allen im Distance Learning waren. Das ist eine Zeit, die wir nie wieder einholen können“, sagt Mara Mittermayr, AHS-Landesschulsprecher-Stellvertreterin und Vorsitzende der SP-nahen Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler (AKS). Nachdem Bildungsminister Martin Polaschek (VP) bekannt gegeben hatte, dass die mündliche Matura wieder verpflichtend für alle Maturanten abzuhalten ist, steige der Druck laut den Schülervertretern nun extrem. Auch mit Förderkursen könne dieser nicht reduziert werden.

Die etwa 250 Teilnehmer spazierten am Vormittag friedlich vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke – ihr Ziel: die Bildungsdirektion. „Wir werden nach wie vor von der Bildungsdirektion ignoriert, so darf es nicht weitergehen“, sagt Tobias Part, Schulsprecher-Stellvertreter vom BRG Hamerling in Linz. „Die vergangenen acht Jahre dürfen nicht umsonst gewesen sein, da haben wir bereits bewiesen, was wir alles gelernt haben. Daher fordern wir, dass für die Basisnote der Matura der Jahresdurchschnitt der beiden letzten Klassen verwendet wird. Das würde den Leistungsdruck für die Schüler erheblich reduzieren.“

Ursprünglich wollten sich die Demonstranten vor dem Gebäude der Bildungsdirektion Oberösterreich von Bildungsdirektion Alfred Klampfer Gehör verschaffen. Laut Polizei-Stadtkommandant Karl Pogutter wurde das aber von der Bildungsdirektion verboten, da es sich um privates Gelände handelt. Gegen 11.30 Uhr beendeten daher die Schülerinnen und Schüler ihre Demonstration am Maindeck des Ars Electronica.

Bildungsdirektor Alfred Klampfer reagierte mit einem schriftlichen Statement auf die heutige Schülerdemonstration: „Ich weiß, dass die letzten Schuljahre keinesfalls einfach waren, weder für die Lehrkräfte noch die Schülerinnen und Schüler. Die Pädagoginnen und Pädagogen werden dies berücksichtigen und Stoffgebiete für die mündliche Reife- und Diplomprüfung dementsprechend anpassen. Zusätzlich wird auch im Sommersemester und kurz vor der Reife- und Diplomprüfung Förder- bzw. Ergänzungsunterricht angeboten werden, um bei den Vorbereitungen bestmöglich unterstützen zu können. Die Anliegen der Schülerinnen und Schüler sind mir ein persönliches Anliegen, weswegen ich auch im stetigen Austausch mit der Landesschülervertretung bin.“