Vöcklamarkt geht für die Demokratie auf die Straße

Ein Lichtermeer für die Demokratie am 25. Februar in Vöcklamarkt

Der Demokratie soll am Sonntag, 25. Februar, in ganz Österreich ein Licht aufgehen: Zahlreiche Kundgebungen, sogenannte "Lichtermeere", sind an diesem Tag geplant, als Zeichen für Respekt, Toleranz und Vielfalt. Mittlerweile beschränkt sich deren Abhaltung nicht mehr nur auf die großen Städte wie Linz, Wien oder Salzburg.

Auch die Vertretung der Gemeinde Vöcklamarkt und die Pfarren Vöcklamarkt und Zipf rufen dazu auf, sich zu beteiligen. Es soll keine Veranstaltung gegen eine politische Gruppierung werden (auf Parteisymbole soll allgemein verzichtet werden), jedoch gegen Hetze und Ausgrenzung, wie es von den Organisatoren heißt. Die Krisen unserer Zeit würden eine wehrhafte Demokratie umso mehr brauchen. Das Lichtermeer, das durch Kerzen und Handylichter entstehen soll, wird ab 17 Uhr am Gemeindevorplatz entzündet.

