Unternehmen aus dem Salzkammergut geehrt

Die Liste der Klimabündnis-Betriebe wächst stetig weiter. Kürzlich wurden 25 neue Betriebe durch Klimaschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) und Klimabündnisleiter Norbert Rainer in das Klimabündnis-Netzwerk aufgenommen. Darunter auch elf aus den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden: die Frühstückspension Klimesch (Mondsee), Pixel am See (Oberhofen am Irrsee), der Verein Naturpark Attersee-Traunsee, die Energiezone Regau, der Tourismusverband Mondseeland-Irrsee und die Seepension Hemetsberger (Mondsee) sowie das Institut Huemer (Laakirchen), die Sport-2000-Zentrale in Ohlsdorf, das Büro 36 (St. Wolfgang), Balthasar Volcano/Eisl und Winkler Vermietungsgemeinschaft (St. Wolfgang) und Heritage Boutique Apartments Bad Ischl.

Klimabündnisbetriebe zeichnen sich durch gezielte Maßnahmen aus, die sie für den Klimaschutz setzen.