Touristiker wollen Inder ins Salzkammergut locken

Mit 1,2 Milliarden Einwohnern und einem starken Wirtschaftswachstum ist Indien einer der asiatischen Hoffnungsräume für den Salzkammergut-Tourismus. Um diesen Markt auch gezielt bearbeiten zu können, schlossen sich jetzt vier Partner zusammen: die beiden Regionen Dachstein-Salzkammergut und Traunsee-Almtal, die Bad Ischler Salzkammergut Touristik und die Salzburg AG (Wolfgangsee-Schifffahrt, Schafbergbahn).

Diese "Marktgruppe Indien" hat ein gemeinsames Budget von 120.000 Euro aufgestellt und will damit in den kommenden drei Jahren wirksame Marketingaktivitäten in Indien setzen. Die erste Roadshow auf dem indischen Kontinent findet im September statt. Bereits im Juli waren die ersten indischen Reiseveranstalter im Salzkammergut unterwegs, um sich ein eigenes Bild über die Angebote am Fuß des Dachsteins zu machen.

Auch das Thema Film wird bei der Tourismuswerbung eine große Rolle spielen. Die Inder bereisen gerne Länder, in denen die idyllischen Aufnahmen ihrer Bollywood-Produktionen entstanden. Bis spätestens Frühjahr 2020 soll ein indischer Film im Salzkammergut gedreht werden.