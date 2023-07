Tourismus setzt auf mehr Vernetzung

Der Tourismusverband Attersee-Attergau stellt Tourismus- und Gastronomiebetrieben in der Region schon seit längerem Informationen, Branchentrends und nützliche Links online (Intranet) zur Verfügung. Jetzt geht der Verband einen Schritt weiter: Erfolgreiche Gastronomen und Hoteliers aus der Region geben ihren Kollegen künftig Tipps und Tricks kostenlos weiter. "Tourismus Insider Tipps" heißt das Online-Projekt.

Kurzvideos und Info-Material

Welche Vorteile hat das E-Meldewesen? Wie wende ich die Deckungsbeitragskalkulation richtig an? Wie funktioniert Personal & Employer Branding? Auf solche Fragen geben die Spezialisten künftig Antworten. Der Tourismusverband holt das Wissen aus der Region ein, um es den Betrieben in der Region Attersee-Attergau in Form von Kurzvideos samt Info-Material digital zur Verfügung zu stellen.

"Es gibt mehr als 350 Nächtigungsbetriebe und ein vielfältiges Gastronomieangebot in der Region Attersee-Attergau", sagt Tourismusdirektorin Angelina Eggl. "Damit ist auch ein umfangreiches Expertenwissen vorhanden. Das werden wir ab sofort als zentrale Kontaktstelle bündeln und mit all unseren Betrieben in der Region teilen. Damit möchten wir beispielgebend vorangehen. Wir zeigen aber auch, dass in unserer Region Zusammenhalt vor Konkurrenz steht. Wir können von Kooperationen profitieren, wenn wir Synergien schaffen."

Eigenes Jobportal

Um den Betrieben bei der Mitarbeitersuche zu helfen, stellt ihnen der Tourismusverband auch ein eigenes Jobportal auf seiner Website zur Verfügung. Es wird laufend mit den neuesten Stellenangeboten aktualisiert. Dabei verweist der Tourismusverband auch auf die Vorteile, die ein Job im Tourismusbereich bietet – dass sich Arbeit und Freizeit in einer Urlaubsregion zum Beispiel kombinieren lassen. Lehrlinge und Praktikanten bekamen als Goodie heuer erstmals Rabatthefte, die diverse Vergünstigungen und Gutscheine wie Gratisgetränke oder kostenlose Eintritte enthalten.

