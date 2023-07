Tauchunfall im Attersee: Slowakin (26) stieg zu schnell auf

Die 26-jährige Frau und ihr gleichaltriger Partner waren am Freitag gegen 16:30 Uhr vom Badeplatz "Kohlbauernaufsatz" in Unterach aus in das Wasser gestiegen. Beim Tauchen dürfte das Paar auf eine andere Gruppe gestoßen sein. Die beiden wollten über sie schwimmen, wobei die 26-Jährige von den bereits erreichten 15 Metern relativ zügig in Richtung Wasseroberfläche stieg. Ihr Partner bemerkte das und versuchte, sie zu sich zu ziehen, um mit ihr langsam an die Oberfläche zu gelangen.

Bis zum Eintreffen der Rettung wurde der Frau Sauerstoff verabreicht. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus nach Vöcklabruck geflogen.

