Spatenstich bei der Krankenpflegeschule Gmunden

In Anwesenheit von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) fand gestern der Spatenstich beim Salzkammergut-Klinikum Gmunden statt. Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege wird saniert und ausgebaut. Das neue, erweiterte Gebäude schafft Platz für fünf Lehrsäle, Praxisanleitungsräume, Büros, Praxisübungsräume und Simulationsräume auf 2900 Quadratmetern. Auf 250 Quadratmetern entsteht außerdem Platz für mehr Kinderbetreuung. Künftig können 30 Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut werden. Das sind doppelt so viele wie bisher. Insgesamt werden zehn Millionen Euro investiert.

„Wir verfolgen mit dem Ausbau zwei Ziele“, sagt Landesrätin Haberlander. „Zum einen schaffen wir bessere Rahmenbedingungen für die Auszubildenden. Zum anderen bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Auszubildenden eine liebevolle Kinderbetreuung, die es ermöglicht, Beruf und Familie zu vereinigen.“

Zu verstehen ist die Investition vor dem Hintergrund des Pflegepersonalmangels. Derzeit fehlen im Gmundner Krankenhaus zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verantwortlichen wissen aber, dass sich die Situation aus demografischen Gründen zuspitzt. Das Ausbildungsangebot in Gmunden wird deshalb seit Jahren ausgebaut. Neu ist zum Beispiel der Einstieg in die Ausbildung bereits mit 15 Jahren. Es gibt aber auch Ausbildungsmodelle in Teilzeit oder berufsbegleitend. Seit 1988 wurden in Gmunden mehr als 1500 Pflegekräfte ausgebildet.

