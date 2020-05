Darauf haben sich die allermeisten Einheimischen und Gäste schon lange gefreut: Am Wochenende öffnen etliche Ausflugs- und Touristenziele nach dem von der Corona-Pandemie ausgelösten Stillstand endlich wieder ihre Pforten. So erfolgt am Freitag der heißersehnte Startschuss bei den Freibädern, unter anderem beim Solarbad Altmünster, beim Parkbad Bad Ischl oder beim Laakirchner Freibad, wo die Badesaison wegen des verspäteten Saisonbeginns heuer bis Ende September verlängert wird.