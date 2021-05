Schutzgeld erpresst Zwei Jugendliche ausgeforscht

VÖCKLABRUCK. Zwei 16-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck, ein Österreicher und ein Nordmazedonier, sollen einen 15-Jährigen beim Bahnhof in Attnang-Puchheim erpresst haben. Die Tat passierte am Donnerstagabend. Einer der Täter schüchterte den Schüler massiv ein und packte den 15-Jährigen an den Beinen und hob ihn hoch, sodass der Kopf des Opfers über dem Boden hing. So wurde der 15-Jährige genötigt, bei einem Bankomaten Geld abzuheben, nur so würden sie ihn in Ruhe lassen. Der 15-Jährige behob zehn Euro. Mit der Beute gingen die beiden 16-Jährigen dann davon.

Die Polizei hatte rasch einen Verdacht, um welches Duo es sich handelte und konnte die Gesuchten rasch ausforschen. Sie sind einschlägig wegen Gewalt- und Diebstahlsdelikten vorbestraft. Geständig waren sie nicht. Sie hätten sich das Geld nur "geborgt".