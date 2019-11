Schmerzlicher Ausfall von Gmundens größtem Spieler tut Swans doppelt weh

Am Sonntag empfangen die Gmundner Basket Swans ab 17.30 Uhr in der heimischen Volksbank-Arena den BC Hallmann Vienna, der aktuell auf Platz neun der Zehner-Bundesliga grundelt. Swans-Finanzchef Harald Stelzer plagt allerdings nicht so sehr die Sorge, dass die Wiener eine große Hürde für sein Team sein könnten, sondern die Suche nach einem interimistischen Ersatz für Javion Ogunyemi. Der US-amerikanische Legionärshüne laboriert, wie berichtet, an einer langwierigen Seitenbandverletzung und fällt zumindest für zwei Monate aus.

"Schwerwiegend ist das Ganze vor allem deswegen, weil dadurch unsere Rotation nicht bloß um einen Mann kürzer wird, sondern um jene 30 Minuten, die er im Einsatz stünde", sagt Stelzer. "Javion ist unser bester Rebounder, und wir sind derzeit die beste Rebound-Mannschaft der Liga. Dementsprechend tut uns sein Ausfall natürlich doppelt weh." Auf der anderen Seite, so Stelzer, sollte das Problem gegen Vienna kompensiert werden können, denn die Hallmann-Truppe habe aktuell ebenfalls keinen ausgewiesenen Mann auf der Center-Position.

"Außerdem haben wir jetzt die kleinste Gmundner Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten", sagt Stelzer, allerdings augenzwinkernd, "denn wenn der 2,06 Meter große Ogunyemi nicht dabei ist, haben wir praktisch keinen einzigen Zwei-Meter-Mann im Team." Von einer Zwergerlpartie kann aber dennoch nicht die Rede sein, denn der 2,02 Meter lange Thomas Hieslmair steht nach einer kreuzbandbedingten Verletzungspause vor einem möglichen Comeback. "Von ihm kann man aber keine Wunderdinge erwarten", sagt Stelzer. "Er soll jetzt erst einmal in das Ganze hineinwachsen."

Die Suche nach einem Ersatz für Ogunyemi gestalte sich laut Stelzer schwierig: "Keiner will für nur zwei Monate irgendwo spielen." Die nächsten Aufgaben sind schwierig: Am 24. November ist Wels zu Gast in Gmunden, am 30. November treten die Swans beim Retourspiel in der Messestadt an.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at