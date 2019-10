Saisonschlussfest im Lokpark Ampflwang

Der Lokpark öffnet am Samstag und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr alle Museumsbereiche. Dazu werden Führungen und Schauarbeiten angeboten, auch eine Drehscheibenparade ist jeweils um 15 Uhr geplant. Zusätzlich wird am Samstag eine Nacht-Fotostunde zwischen 18.30 und 20 Uhr eingelegt. Die Besucher haben danach noch die Möglichkeit, den Lokpark bis 1 Uhr zu besuchen. Auch Mitfahrten am Führerstand sind möglich.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.