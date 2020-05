Rathaus und Bibliothek zurück zur Normalität

Selbstverständlich herrscht Masken- und Abstandspflicht. Der Hintereingang bleibt allerdings aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Auch in der Vöcklabrucker Stadtbibliothek kehrt ab heute wieder eine relative Normalität ein – zu den gewohnten Öffnungszeiten (Montag 8 bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 11 Uhr). Wie überall: Bitte die Bibliothek nur mit Mundschutz betreten und auf den Sicherheitsabstand von einem Meter achten. Es gibt Desinfektionsspender an den Eingängen und Plexiglas an der Ausleihe. Maximal 18 Leserinnen und Leser dürfen zur gleichen Zeit in der Bücherei sein. Ein längerer Aufenthalt am Computerarbeitsplatz oder auf den Sitzgelegenheiten ist bis auf Weiteres nicht möglich.

