Rasender Mopedlenker flüchtete vor Streifenwagen

Eine Streife der Polizeiinspektion Gmunden wurde am späten Mittwochnachmittag an der McDonald’s-Kreuzung (B145/B120) auf einen Mopedlenker aufmerksam, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der B145 in Richtung Vöcklabruck fuhr. Der 19-Jährige bemerkte die Beamten sofort und flüchtete, die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der junge Mann bog zum Betriebsgelände des Unternehmens Nussbaumer in Pinsdorf ab und fuhr rücksichtslos über das Firmenareal, wobei er Kunden und Mitarbeiter gefährdete. Anschließend raste er auf der Ehrendorfer Straße in Richtung Ohlsdorf mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h weiter.

Beim Schieferweg bog er in ein Feld ab und flüchtete weiter in Richtung Gmunden. Den Polizisten gelang es, das Mopedkennzeichen abzulesen, ehe sie schließlich die Nachfahrt beendeten und den 19-Jährigen an dessen Wohnort antrafen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann das mit diversen Umbauten ausgestattete und auffrisierte Moped von einem Freund geliehen. Das Kennzeichen wurde an Ort und Stelle abgenommen, der Lenker wegen unzähliger Delikte, darunter Gefährdung der körperlichen Sicherheit, angezeigt.