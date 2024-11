Raddiebstähle im Bezirk Vöcklabruck geklärt

Drei Fahrräder erbeutete der tschechische Staatsbürger bei Einbrüchen in Kellerabteile von Mehrparteienhäuser in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck), ein E-Bike in Lenzing. Ereignet hatten sich die Taten schon im Frühsommer. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizisten der Polizeiinspektion Timelkam konnte der 37-jährige Verdächtige jetzt ausgeforscht werden. Fündig wurden sie in einer Justizanstalt - dort sitzt er derzeit wegen einschlägiger Delikte ein. Die Einbrüche rund um den 22. Juli hat der Verdächtige allerdings nur zum Teil gestanden.

