Postalm hat Österreichs ersten Winterbikepark

Mountainbiker müssen nicht auf den Frühling warten: Auf der Postalm ist am Samstag und am Sonntag auch der Winterbikepark geöffnet. "Wir sind das erste Skigebiet in Österreich mit diesem Angebot", sagt Geschäftsführer Linus Pilar. "Die Winterbiker werden mit einem Lift hinaufgezogen und können anschließend diverse Trails runterfahren. Sprünge, Steilkurven sowie Kicker sind dafür über Wochen präpariert worden und jetzt richtig hart geworden." Einem Warm-up für die kommende Bikesaison steht damit nichts im Wege.

Nach einem durchwachsenen Februar mit viel Wind, Eis und Schnee sind auch sämtliche Anlagen, Lifte, Loipen, Wanderwege sowie Rodelstrecken startklar. Pilar: "Wir fahren mit allem, was geht, und freuen uns mit unseren Gästen über die perfekten Schneebedingungen!"

Für Hundeliebhaber ist weiterhin auch die "Hundeloipe" gespurt. Dabei gilt wie überall: Die Vierbeiner müssen an die Leine.

Auf Schneewanderer (mit und ohne Schneeschuhe) warten zwölf Kilometer präparierte Wanderwege, Langläufer können sich auf 25 Kilometer langen Loipen austoben, und Tourengeher finden auf der Postalm einfache und sichere Routen.