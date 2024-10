Pizzeria in Attnang-Puchheim ausgeraubt: 21-Jähriger in Haft

Es ist ein kurioser Raubüberfall, über den das Landeskriminalamt am Dienstag berichtet: Bereits am vergangenen Donnerstag sollen drei junge Männer – zwei davon sind der Polizei als 21-jährige Wiener bekannt – ein Lokal in Attnang-Puchheim überfallen haben. Ein Täter bedrohte den 33-jährigen Betreiber der Pizzeria und einen Angestellten (25) an der Bar wortlos mit vorgehaltener Schreckschusspistole, während seine Komplizen am Eingang warteten.

Nachdem die Opfer die Flucht ergriffen hatten, versuchte 21-jährige Wiener einen Spielautomaten, der im Lokal aufgestellt war, zu öffnen, scheiterte aber kläglich. Wohl als Ersatz nahm er einige elektronische Gegenstände und Spirituosen an sich und fuhr mit dem Wagen des Restaurantbesitzers davon. Weit kam er nicht: Unweit des Tatorts verursachte er – wohl aufgrund seiner Alkoholisierung – einen Unfall. Die Polizei nahm ihn noch im Auto fest. Ein Alkotest ergab 1,24 Promille. Beute und Tatwaffe wurden sichergestellt.

Der zweite Wiener und der Dritte im Bunde – seine Identität ist den Ermittlern noch nicht bekannt – flüchteten. Sie kehrten nicht einmal zwei Stunden später zum Tatort zurück und verübten dort einen Einbruch. Was sie dabei genau erbeuteten, war vorerst nicht bekannt. Die Fahndung nach den Männer läuft. Der Festgenommene 21-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.