Neue "Dorfkiste" in St. Georgen bietet Qualitätsprodukte aus der Region an

Regionale Lebensmittel, nachhaltig produzierte Spielwaren, gesunde Snacks, einzigartige Geschenkideen und vieles mehr finden Kunden in einem neuen Geschäft, das heute in St. Georgen in der Attergaustraße eröffnet wird.

Mit der "Dorfkiste" erfüllt sich Vizebürgermeisterin Caroline Seber (ÖVP) einen lange gehegten Herzenswunsch. "Viele Produzentinnen und Produzenten in der Umgebung erzeugen wunderbare Produkte, die man oft gar nicht kennt", sagt Seber. "In der Dorfkiste möchte ich diesen Waren eine Bühne bieten und Kleinunternehmen bewusst unterstützen. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir in unserer konsumorientierten Gesellschaft wieder stärker zu den Ursprüngen zurückkehren und regionalen Produkten einen höheren Stellenwert geben sollten."

Seber und ihr Team bieten auch täglich frische Snacks zum Mitnehmen sowie Coffee-to-go an. Individuelle Geschenkkörbe für Firmen und Privatperson sowie bunt gefüllte Geschenkballons zur Geburt oder Taufe runden das Angebot ab. Neben zufriedenen Kunden ist es Seber wichtig, ihren Mitarbeiterinnen ein familienfreundliches Arbeitsklima zu bieten. So können diese den Nachwuchs gerne ein paar Stunden zur Arbeit mitnehmen.

