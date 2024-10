Mülleimer brannte in Küche: Feuerwehreinsatz in Hof bei Mondsee

Um 10.27 Uhr wurde am Samstag die Feuerwehr alarmiert. Ein Brand, vermutlich in der Küche im 1. Stock eines Hauses, wurde gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Vogelsangstraße in Tiefgraben war bereits Rauch zu sehen.

Zunächst galt es, nachzusehen, ob sich jemand im Haus befände. „Aufgrund der unklaren Lage, ob Personen im Haus sind, wurde eine Personensuche im stark verrauchten ersten Stock durch den Atemschutztrupp der FF Mondsee durchgeführt. Nachdem keine Personen gefunden wurden, startete die Brandbekämpfung“, sagte Einsatzleiter Georg Brucker von der Feuerwehr Hof.

Der Mülleimer unter der Abwasch fing zu brennen an. Bild: K.Stoxreiter/J.Schwaighofer

Geschirrspülleitung dämmt Brand ein

Die Löscharbeiten konzentrierten sich auf die Küche. Dort brannte unter der Abwasch ein Mistkübel, der bereits Teile der Kücheneinrichtung in Brand gesteckt hatte. Der Hausbesitzer hatte jedoch Glück im Unglück, da durch die Hitze der Flammen die Wasserzuleitung des Geschirrspülers schmolz und der Wassernebel aus dieser Leitung den Brand eindämmte.

Der Einsatz konnte für die rund 60 Einsatzkräfte nach 1,5 Stunden beendet werden.

