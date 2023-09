Mayr-Melnhof ist neuer Ortschef von St. Georgen

Die mit Spannung erwartete Neuwahl des Bürgermeisters von St. Georgen ist geschlagen: ÖVP-Kandidat Fritz Mayr-Melnhof (37), der nach dem krankheitsbedingten Rücktritt seines Parteikollegen Ferdinand Aigner nominiert worden war, siegte gleich im ersten Wahlgang mit 58,5 Prozent der Stimmen und hielt damit seine Konkurrenten Maximilian Dollberger (SPÖ, 21,3 Prozent) und Franz Schneeweiß (FPÖ, 20,2 Prozent) auf Distanz.

"Das war wirklich eine kombinierte Teamleistung." Mit diesen Worten zollt der künftige Bürgermeister der Attergaugemeinde seiner Truppe Respekt. "Alles ist gelaufen und hat mobilisiert, und dementsprechend ist das zustande gekommen." Auch die vielen Hausbesuche seien ein Erfolgsfaktor gewesen.

Mayr-Melnhof, dessen Großvater übrigens vor 40 Jahren Teil der Salzburger Landesregierung war und der aktuell den familieneigenen Forst- und Landwirtschaftsbetrieb im Ortsteil Kogl führt, betont seine eigene Stellung in der politischen Mitte, wie er im Gespräch mit den OÖNachrichten formuliert: "Was mir extrem taugt für den Ort und wofür ich dankbar bin, ist, dass nun ein sehr großer Block in der Mitte zu finden ist. Gerade hier in St. Georgen. Das ist ein starkes Signal und eine schöne Botschaft. Es ist ein überwältigendes Gefühl, dieses Vertrauen ausgesprochen bekommen zu haben", sagt der naturgemäß erfreute neue Bürgermeister, der bereits Gratulationsbekundungen unter anderem von Landeshauptmann Thomas Stelzer entgegennehmen konnte.

Die 21,3 Prozent des SP-Kandidaten Maximilian Dollberger sind allerdings ebenfalls bemerkenswert, bedeuten sie doch ein Plus im Vergleich zur Bürgermeisterwahl 2021 von zehn Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper