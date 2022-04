Lions trauern um Fred Reuter

"Fred", wie er von seinen Freunden genannt wurde, war vor 15 Jahren eines der Gründungsmitglieder des Lions Clubs Laakirchen und lebte dessen Philosophie: "Es war ihm immer ein Herzensanliegen, in Not geratenen Menschen getreu dem Motto der Lions-Bewegung rasch, unbürokratisch und persönlich zu helfen", sagt Reuters Clubkollege Manfred Schima.

Die zweite große Leidenschaft Reuters war das Golfspiel. Die Lions werden ihm deshalb an seinem Lieblingsloch auf dem Golfplatz in Kirchham (drittes Loch) einen Gedenkstein errichten. Er wird am 26. August enthüllt. An diesem Tag wäre Reuter 66 Jahre alt geworden.