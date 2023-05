KinderUni Almtal: Wenn Wissenschaft auf Abenteuer trifft, wird es spannend

In der ersten Ferienwoche, von 11. bis 14. Juli, können interessierte Kinder in Naturwissenschaft, Technik und Geschichte eintauchen und dabei die Geheimnisse der Welt entdecken: Die KinderUni Almtal macht’s auch heuer wieder möglich, und zwar in der Mittelschule Scharnstein (12. bis 14. Juli) und an der Internationalen Akademie Traunkirchen (11. Juli). An den vier Tagen stehen forschen, entdecken und Neues erfahren im Vordergrund. Bereits Fünfjährige kommen dabei naturwissenschaftlichen Phänomen auf die Spur, aber auch Jugendliche bis 15 können sich mit innovativen Ideen und Forschungsthemen auseinandersetzen. Die OÖN sprachen mit Projektleiterin Gudrun Gegendorfer.

Salzkammergut-Nachrichten: Wie entstand die Idee?

Gudrun Gegendorfer: Eine Kollegin und ich haben schon damals, 2014, an der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau gearbeitet, und wir wollten die KinderUni ins Almtal bringen. Aber das hatte nicht direkt mit der Forschungsstelle zu tun.

Die Arbeit mit Kindern ist ja sicherlich speziell. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Unbedarftheit und Unbefangenheit der Kinder gemacht?

Das macht es einfacher, mit ihnen zu arbeiten. Es ist super, dass sie so irrsinnig neugierig sind und sich das auch nicht austreiben lassen, sondern immer weiter nachfragen, bis sie endlich eine Antwort bekommen.

Passiert es, dass die Kinder Fragen stellen, die Sie verblüffen? Etwa, weil Sie sagen: So haben wir das auch noch nie gesehen …

Das kann vorkommen. Aber ist gibt auch Fragen von Kindern, die wir nicht beantworten können. Und das sagen wir ihnen dann ganz ehrlich.

Worum dreht sich die KinderUni thematisch?

Das ist ein vielfältiges, breites Programm: Geschichtliches, Technik, Robotik und natürlich Tiere. Welche Lebewesen kommen in wassergefüllten Baumhöhlen vor? Wie bekämpft unser Immunsystem Krankheiten? Wie funktionieren Kunststoffabfall-Recycling im Labor und 3D-Druck? Wie steuert Geld unsere Wirtschaft, und wie funktioniert ein Motor? Was haben Piraten aus der Vorzeit in Traunkirchen versteckt, und wie lässt sich das in einem Escape Game nachspielen? Wir sind nahezu ausgebucht. Freie Plätze gibt es in Scharnstein für Fünf- bis Siebenjährige im Kurs "Kinderrechte und Tiere", und auch in Traunkirchen gibt es noch Restplätze. Die Wartelisten sind aber schon voll.

Wie viele Kinder nahmen zu Beginn der KinderUni 2014 teil?

Damals hatten wir 80 Plätze. Wir haben jetzt Plätze für rund 200 Kinder, inklusive der KinderUni in Traunkirchen.

Was sind Ihre Erwartungen und Hoffnungen?

Mein Wunsch ist, dass alle Kinder, die teilnehmen wollen, auch teilnehmen können, also dass es mehr Plätze gibt. Dafür brauchen wir jedoch mehr finanzielle Möglichkeiten.

Die Teilnahmegebühr beträgt einmalig 25 Euro für alle vier Tage. Nähere Infos und Anmeldungen für die noch freien Module auf www.kinderuni-ooe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Grünau im Almtal Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.