Kampf gegen Mythen zum Thema Plastikmüll

Der durchschnittliche Oberösterreicher verursacht pro Kopf und Jahr 34 Kilogramm Verpackungsmüll. In die Gelbe Tonne wandern davon 20 Kilogramm. Der Rest landet im Restmüll, wird unsortiert verbrannt und geht als Rohstoff verloren. Viele Menschen sind jedoch unsicher, was mit dem Plastikmüll in der Gelben Tonne (in Vöcklabruck: Gelber Sack) geschieht. „Wird doch eh alles verbrannt“ ist eine der häufigsten Falschinformationen, mit denen die Abfallberater des Bezirksabfallverbandes (BAV) im Bezirk Gmunden konfrontiert werden.

Tatsache ist: Die Gelbe Tonne steht am Beginn eines Recyclingprozesses. Nach der Abholung wird der Inhalt der Gelben Tonne zu einer Sortieranlage gebracht. Dort wird Nichtplastikmüll aussortiert, und die unterschiedlichen Kunststoffarten werden mittels Infrarot-Technologie getrennt. Diese Trennung funktioniert zum Großteil automatisch, teilweise aber auch händisch.

Alle Materialien, die sich für den Wiedereinsatz eignen, werden sortenrein zu Ballen gepresst und zu weiterverarbeitenden Betrieben gebracht. Dort werden sie zerkleinert, gewaschen, geschmolzen, zu Granulat verarbeitet und gehen als neue Rohstoffe zurück in den Kreislauf. Störstoffe und jenes Material, das nicht sortenrein trennbar ist, werden als Ersatzbrennstoffe (anstelle von Erdgas oder Erdöl) in der Industrie eingesetzt.

Derzeit können rund 30 Prozent der Verpackungsabfälle aus Kunststoff recycelt werden. „Dieser Anteil hat Verbesserungspotenzial“, sagt Stefanie Holy vom BAV Gmunden. „So könnten Produkte durch besseres Design recyclingfähiger gestaltet werden.“ Auch moderne Sortieranlagen können die Stoffqualität für das Recycling erhöhen. Eine solche hochmoderne Anlage wird derzeit im oberösterreichischen Ennshafen errichtet.

Laut BAV Gmunden liegt es vor allem aber in der Hand der Konsumenten, Plastikverpackungen und damit Plastikmüll zu vermeiden.

