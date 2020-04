Jahr des Wassers bei der Landjugend Vöcklabruck

Die Landjugend im Bezirk Vöcklabruck widmet sich in diesem Jahr ganz dem Thema Wasser. Die Burschen und Mädchen werden Betriebe, die mit Wasser arbeiten, besichtigen, in sozialen Medien Tipps zum Wassersparen veröffentlichen und im ganzen Bezirk wiederverwertbare Wasserglasflaschen verkaufen, um Plastikmüll zu vermeiden. Der Nettoerlös geht zu 100 Prozent in ein Hilfsprojekt in Tansania, wo ein Trinkwasserbrunnen gebaut wird.

„Wir wollen über den Tellerrand hinausschauen, denn vielen Menschen geht es nicht so gut wie uns“, sagt Christina Kinast, stellvertretende Leiterin der Bezirkslandjugend aus Frankenburg. „2,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberen Fließwasser“, sagt Christina Kinast, stellvertretende Leiterin der Bezirkslandjugend. Bestellbar sind die Wasserflaschen per Mail an: landjugend.voecklabruck@gmail.com.