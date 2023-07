In den harten Metalband-Musikern steckt auch ein weiches Herz

Die Metalcore-Band "We Blame the Empire" aus dem Raum Vöcklabruck ist in der Szene bekannt für ihre harten Klänge mit einer Mischung aus Heavy Metal und Punk. Die vier Musiker beweisen aber, dass in ihnen auch ein weiches Herz steckt: Sie verlosen zugunsten der Hospizbewegung Vöcklabruck ein Bild. Bislang haben sie bereits mehr als 1800 Euro dafür gesammelt.

Der neueste Song der Band heißt "As I Fall", befasst sich mit Demenzerkrankungen und beschreibt die Einsamkeit, die Betroffene fühlen, obwohl ihre Mitmenschen noch immer an ihrer Seite stehen. Das dazugehörige Video verzeichnet mehr als 75.000 Streams. Darauf ist zu sehen, wie die Tattoo-Künstlerin Lynn ein Bild malt. Und dieses Bild wird jetzt zugunsten der Hospizbewegung Vöcklabruck verlost. Die Erklärung zur Spendenaktion gibt es unter www.betterplace.me.

"Für uns war das nicht nur eine Möglichkeit, nochmals auf das Thema Demenz aufmerksam zu machen, sondern auch, eine Organisation in unserem Heimatbezirk zu unterstützen", sagen Frontman Sebastian Penninger und Bassist Dominik Bucar.

