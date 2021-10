Hemetsberger erster grüner Bürgermeister im Land

"Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht", kommentiert Rudolf Hemetsberger (Grüne) seinen Wahlerfolg. Er hat in der Stichwahl mit knapp 60 Prozent den Bürgermeistersessel in Attersee erobert und ist damit der erste grüne Ortschef in Oberösterreich.

In den nächsten Tagen will der Wahlsieger mit den anderen Fraktionen Gespräche führen und ein gemeinsames Bild erarbeiten, "wohin wir Attersee entwickeln wollen". Dass die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler gegenüber eines grünen Kandidat groß ist und Umweltthemen immer wichtiger werden, sei zu spüren gewesen. "Jetzt geht es darum, den Herausforderungen gerecht zu werden." Mit dem Bürgermeisteramt und dem Sitz im Landtag habe er zwei Monsterherausforderungen zu bewältigen.

Nicht enttäuscht von seinem Abschneiden ist der VP-Kandidat Philip Weissenbrunner. Er kam bei der Stichwahl auf 40 Prozent. "Wir haben viel für die ÖVP erreicht", ist er zufrieden. "Es gibt viele neue Ideen für Attersee", sagt Weissenbrunner, wie Hemetsberger ein Newcomer in der Atterseer Gemeindepolitik. (gh)