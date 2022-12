Generationenwechsel bei Salzkammergut Touristik

Wechsel in der Geschäftsführung der Salzkammergut Touristik: Kürzlich folgte dort mit Barbara Ahrer nicht nur die Tochter der Mutter, sondern auch eine Incoming-Expertin der anderen. Damit stellt der 1994 gegründete Bad Ischler Familienbetrieb die Weichen für die nächsten Jahrzehnte.

Mit Barbara Ahrer übernimmt eine Frau das Steuer, die mit dem elterlichen Betrieb aufgewachsen ist. Im Laufe ihres Werdegangs zur Tourismusexpertin besuchte sie die Tourismusschule in Bad Ischl, absolvierte ein einschlägiges Studium und arbeitete in renommierten Firmen, unter anderem bei Lauda Air, Austrian Airlines und in einem Unternehmen der Verkehrsbüro-Gruppe, für das sie den Marktaufbau in den USA verantwortete.

Mutter Brigitte und Vater Franz Stumpner verabschieden sich in den Ruhestand. "Ich bin glücklich darüber, dass Barbara jetzt übernimmt", sagt Brigitte Stumpner. "Eine bessere und kompetentere Nachfolgerin hätte ich mir für unsere Kunden und unser Team nicht wünschen können."

Ein weiteres Novum ist die Doppelspitze, mit der die Salzkammergut Touristik künftig agiert. Während Barbara Ahrer das Unternehmen strategisch, finanziell, personell und marketingtechnisch führt, verantwortet Prokurist Peter Seebacher den operativen Bereich und repräsentiert das Unternehmen nach außen.