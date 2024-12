Fußgängerin (62) in Bad Ischl von Auto angefahren

Polizei und Rettung standen am Samstag zu Mittag in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) im Einsatz: Beim Überqueren der Wirerstraße war eine 62-jährige Wienerin von einem Pkw angefahren worden. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht werden musste. Die 29-jährige Welserin am Steuer des Pkws dürfte die Fußgängerin übersehen haben, weil sich zum Unfallzeitpunkt die Sonne auf der nassen Fahrbahn spiegelte.

