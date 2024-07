Einen Liter Vodka getrunken: 14-Jährige wurde im Traunsee bewusstlos

Dramatische Szenen haben sich am Dienstagnachmittag am Ufer des Traunsees abgespielt: Nach einem Alkoholexzess drohte eine 14-Jährige im Traunsee unterzugehen. Das Mädchen hatten den Nachmittag mit Freunden am Gmundner Seebahnhof verbracht und dabei laut Angaben der Polizei "rund einen Liter Vodka" getrunken. Gegen 17 Uhr wollte sich die Jugendliche im Traunsee abkühlen. Im Wasser verlor die sturzbetrunkene Schülerin das Bewusstsein.

Zwei 15-jährige Freunde konnten sie gerade noch über Wasser halten, teilte die Polizei am Abend mit. Ein Zeuge eilte zu Hilfe und hievte das Mädchen zurück auf den Steg. Die 14-Jährige wurde von der Rettung versorgt und mit Verdacht auf Alkoholvergiftung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht. Über ihren Zustand waren am Abend keine Details bekannt. Wie die Jugendliche an den Alkohol gekommen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Lokalisierung: Der Seebahnhof ist ein Badeplatz Mitten in Gmunden

