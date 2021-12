Eine Tonne Lebensmittel gespendet

Normalerweise entnimmt man Adventkalendern kleine Aufmerksamkeiten. Es geht aber auch umgekehrt: „Reinlegen statt rausnehmen“ hieß in diesem Advent eine gemeinsame Aktion der Kirchengemeinden in Vöcklabruck und Regau. In den Kirchen wurden einfache Krippen aufgestellt, in die Menschen Sachspenden für den Sozialmarkt „Der Korb“ ablegen konnten. Beteiligt haben sich die evangelische Pfarre, die katholische Pfarre Regau und Vöcklabruck, sowie die Neuapostolische Kirche Vöcklabruck.

Und die Bevölkerung zeigte sich spendabel, die Krippen gingen regelrecht über. Insgesamt 931 Kilo Mehl, Zucker, Reis, Nudeln, Haltbarmilch etc. kamen bereits wenige Tage vor Weihnachten für die Kundinnen und Kunden des Sozialmarktes zusammen. „Von der einen Tonne sind wir also nicht weit entfernt“, freute sich Pfarrgemeinderats-Obfrau Elisabeth Würzl-Baldinger am Donnerstag.

Gabriele Brandstetter vom Sozialmarkt „Der Korb“ bedankt sich sehr herzlich: „Wir freuen uns wirklich über diese Aktion und können die gespendeten Waren sehr gut brauchen. An Spitzentagen im Advent kamen 85 Menschen hierher zum Einkauf und gerade diese Waren können wir nur mit Wochenlimits ausgeben.“