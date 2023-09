Eine Schule verbannt den Plastikmüll und unterstützt damit lokale Wirtschaft

Kunststoffflaschen gehören an der BS Altmünster der Vergangenheit an.

Die Tourismus-Berufsschule in Altmünster hat einen bedeutsamen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit unternommen, indem sie Plastikmüll reduziert und gleichzeitig regionale Wirtschaftsförderung unterstützt. Ab sofort sind PET-Flaschen im Schulgebäude Geschichte. Ersetzt werden die Kunststoffgebinde durch umweltfreundliche Glasflaschen.

Die Entscheidung, sich von Plastikflaschen zu verabschieden, sei getroffen worden, um die Umweltauswirkungen der Schule zu minimieren, berichtet Schulleiter Armin Lenz und ergänzt: "Vor diesem Schuljahr wurden täglich rund fünf Säcke mit Plastikflaschen entsorgt." Der Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sei durch den Erwerb von zwei modernen Getränkeautomaten möglich geworden, die zu 100 Prozent in Österreich gefertigt wurden. Auch der für die Getränke verwendete Sirup werde zur Gänze in Österreich hergestellt. Die Einführung der Glasflaschen ist laut Lenz ein deutlicher Beweis für das Engagement der Berufsschule Altmünster für den Umweltschutz und die Unterstützung der heimischen Wirtschaft: "Unsere Schule setzt nicht nur ein Zeichen gegen Plastikmüll, sondern trägt auch zur Förderung von umweltfreundlichen und regionalen Produkten bei. Wir sind stolz darauf, unseren Schülern und Schülerinnen eine nachhaltige und gesunde Alternative zu Plastikflaschen bieten zu können." Nun hoffe man, dass diese Initiative nicht nur die Schüler, sondern auch andere Bildungseinrichtungen dazu ermutigt, nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen und aktiv zur Reduzierung von Plastikmüll beizutragen.

