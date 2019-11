Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Gmunden

Die Einsatzkräfte wurden am späten Abend zu dem Brand in einer Wohnung des Mehrparteienhauses gerufen. Personen waren beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in der betroffenen Wohnung. Die übrigen Hausbewohner konnten das Haus über das Stiegenhaus verlassen.Sie wurden vom Rettungsdienst mit Wärmedecken versorgt und konnten sich in einem angrenzenden Lokal aufwärmen. Der Brand wurde von den Feuerwehrleuten rasch gelöscht, dennoch ist der Schaden in der Wohnung enorm. Eine Person musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist noch nicht bekannt.

