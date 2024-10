E-Scooter-Fahrer (61) bei Unfall in Gmunden schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 61-jähriger Deutscher am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gmunden zu: Der Mann war mit seinem E-Scooter unterwegs, als er gegen 7:15 Uhr von einem Pkw erfasst wurde.

Die 54-Jährige am Steuer des Wagens, die nach links auf B120 auffahren wollte, dürfte den Roller-Fahrer zu spät bemerkt haben. Der 61-Jährige wurde von der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.