Verkauf von Seegrundstücken am Mondsee: "Irritierende Vorgangsweise"

Der Verkauf fand am Fuße der Drachenwand statt.

Die Gesamtfläche beträgt mehr als 40.000 Quadratmeter: Am 8. Februar dieses Jahres verkaufte eine Erbin den Großteil eines land- und forstwirtschaftlichen Anwesens am Mondsee an einen ansässigen, aktiven Landwirt. Die Bezirksgrundverkehrskommission Vöcklabruck genehmigte den Verkauf unter der Auflage einer „ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Selbstbewirtschaftung“.